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  4. Котляр вышла во второй круг турнира ITF в Тунисе
ITF
27 сентября 2023, 16:46 |
38
0

Котляр вышла во второй круг турнира ITF в Тунисе

16-летняя Елизавета Котляр уверенно обыграла шестую сеянную

27 сентября 2023, 16:46 |
38
0
Котляр вышла во второй круг турнира ITF в Тунисе
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла во второй круг турнира Мирового тура ITF W15 в тунисском Монастире.

В первом круге 16-летняя Котляр одержала уверенную победу над шестым номером посева, француженкой Астрид Фун. Первый сет украинка выиграла с разгромным счетом 6:1, а во второй партии довела матч до победы.

Соперницей Елизаветы Котляр во втором круге будет немецкая теннисистка Аня Вильдгрубер, которая также в двух сетах, но на тай-брейках, обыграла выступающую под флагом Франции Ярославу Барташевич. Ранее Котляр и Вильдгрубер между собой не играли.

Мировой тур ITF W15, Монастир, Тунис, хард, 1 круг

Елизавета Котляр (Украина) – Астрид Фун (Франция, 6) – 6:1, 6:4.

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Елизавета Котляр ITF Монастир
Источник Sport.ua
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