Котляр вышла во второй круг турнира ITF в Тунисе

Украинская теннисистка Елизавета Котляр вышла во второй круг турнира Мирового тура ITF W15 в тунисском Монастире.

В первом круге 16-летняя Котляр одержала уверенную победу над шестым номером посева, француженкой Астрид Фун. Первый сет украинка выиграла с разгромным счетом 6:1, а во второй партии довела матч до победы.

Соперницей Елизаветы Котляр во втором круге будет немецкая теннисистка Аня Вильдгрубер, которая также в двух сетах, но на тай-брейках, обыграла выступающую под флагом Франции Ярославу Барташевич. Ранее Котляр и Вильдгрубер между собой не играли.

Мировой тур ITF W15, Монастир, Тунис, хард, 1 круг

Елизавета Котляр (Украина) – Астрид Фун (Франция, 6) – 6:1, 6:4.