Другие новости27 сентября 2023, 15:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 15:54
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Бывший игрок Динамо перешел в кипрский АЭЗ
Ноа Нехар продолжит карьеру на Кипре
27 сентября 2023, 15:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 15:54
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Алжирский полузащитник Ноа Нехар официально стал игроком кипрского АЭЗа. Об этом игрок сообщил в своем Instagram-аккаунте.
АЭЗ играет в высшем дивизионе Кипра впервые за последние 7 лет. В первых 5 турах этой кампании на счету скромной команды 6 очков, что позволяет ей занимать 8 место в турнирной таблице.
Молодой игрок присоединился к составу киевского «Динамо» из академии «Монако» в декабре 2021 года, но, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года так и не успел дебютировать за украинский клуб.
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