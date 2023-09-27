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27 сентября 2023, 15:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 15:54
604
0

Бывший игрок Динамо перешел в кипрский АЭЗ

Ноа Нехар продолжит карьеру на Кипре

27 сентября 2023, 15:53 | Обновлено 27 сентября 2023, 15:54
604
0
Бывший игрок Динамо перешел в кипрский АЭЗ
Ноа Нехар

Алжирский полузащитник Ноа Нехар официально стал игроком кипрского АЭЗа. Об этом игрок сообщил в своем Instagram-аккаунте.

АЭЗ играет в высшем дивизионе Кипра впервые за последние 7 лет. В первых 5 турах этой кампании на счету скромной команды 6 очков, что позволяет ей занимать 8 место в турнирной таблице.

Молодой игрок присоединился к составу киевского «Динамо» из академии «Монако» в декабре 2021 года, но, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года так и не успел дебютировать за украинский клуб.

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Источник Instagram
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