Бывший игрок Динамо перешел в кипрский АЭЗ

Алжирский полузащитник Ноа Нехар официально стал игроком кипрского АЭЗа. Об этом игрок сообщил в своем Instagram-аккаунте.

АЭЗ играет в высшем дивизионе Кипра впервые за последние 7 лет. В первых 5 турах этой кампании на счету скромной команды 6 очков, что позволяет ей занимать 8 место в турнирной таблице.

Молодой игрок присоединился к составу киевского «Динамо» из академии «Монако» в декабре 2021 года, но, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года так и не успел дебютировать за украинский клуб.