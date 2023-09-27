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Молодежные турниры
27 сентября 2023, 15:12 | Обновлено 27 сентября 2023, 16:08
1265
3

Польша не будет играть против российских юношеских команд

Футбольный бойкот россиян продолжается

27 сентября 2023, 15:12 | Обновлено 27 сентября 2023, 16:08
1265
3
Польша не будет играть против российских юношеских команд
УЕФА

Юношеские сборные Польши не будут играть против команд россии U-17, сообщает президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter-аккаунте:

«Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут против них играть. Это единственное верное решение в данной ситуации».

Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет. Это решение они объяснили тем, что «дети не должны упускать возможность играть в футбол из-за действий взрослых».

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УЕФА сборная России по футболу U-17 бойкот дисквалификация россии Евро-2024 U-17 сборная Польши по футболу U-17 Цезари Кулеша
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Владимир одесский
Дякую, братам полякам! Нехай кацапи грають з бульбашами і північною кореєю. В цивилізованому спорті їм не повинно бути місця!
Ответить
+8
Андрей Залищук
дякую полякам!!! хто наступний???
Ответить
+6
Xvalenok03
Маленькая услуга.
А что взамен?
Ответить
-2
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