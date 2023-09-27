Польша не будет играть против российских юношеских команд

Юношеские сборные Польши не будут играть против команд россии U-17, сообщает президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter-аккаунте:

«Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут против них играть. Это единственное верное решение в данной ситуации».

Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет. Это решение они объяснили тем, что «дети не должны упускать возможность играть в футбол из-за действий взрослых».