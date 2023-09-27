Польша не будет играть против российских юношеских команд
Футбольный бойкот россиян продолжается
Юношеские сборные Польши не будут играть против команд россии U-17, сообщает президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в своем Twitter-аккаунте:
«Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут против них играть. Это единственное верное решение в данной ситуации».
Вчера, 26 сентября, Исполком УЕФА принял решение вернуть в европейские соревнования российские команды, состоящие из игроков младше 17 лет. Это решение они объяснили тем, что «дети не должны упускать возможность играть в футбол из-за действий взрослых».
Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja.— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 27, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17
Легендарный украинец вошел в число лучших наставников за всю историю футбола
А что взамен?