Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал нацелился на еще одного английского нападающего
Англия
27 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:21
572
0

Арсенал нацелился на еще одного английского нападающего

Спортивный директор клуба уже общался с агентом Олли Уоткинса

27 сентября 2023, 16:22 | Обновлено 27 сентября 2023, 17:21
572
0
Арсенал нацелился на еще одного английского нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Центральный нападающий английской «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает интернет-издание Football Transfers.

Источник отмечает, что спортивный директор «канониров» уже провел переговоры с агентом 27-летнего игрока. У «Арсенала» есть большие шансы на трансфер Уоткинса, ведь «Астон Вилла» до сих пор не смогла продлить его контракт, истекающий летом 2025 года. Сообщается, что Олли требует 5-летнее соглашение с зарплатой в 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне на счету Олли Уоткинса 9 матчей за «Астон Виллу», в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.

По теме:
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бывший игрок Динамо перешел в кипрский АЭЗ
Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Олли Уоткинс Арсенал Лондон Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Эду Гаспар
Источник FootballTransfers
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
Футбол | 27 сентября 2023, 09:26 16
Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко

Контракт центрбека с «Шахтером» рассчитан до конца 2027 года

Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Футбол | 26 сентября 2023, 18:55 75
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины

Команда Патрика ван Леувена компенсировала неудачу в первом круге чемпионата на поле соперников

Польша не будет играть против российских юношеских команд
Футбол | 27.09.2023, 15:12
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Польша не будет играть против российских юношеских команд
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Бокс | 27.09.2023, 09:58
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
Футбол | 26.09.2023, 20:47
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
НАДЕИН: «MEGOGO – это грабеж украинского футбола. Мы пойдем другим путем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 3
Бокс
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
25.09.2023, 23:23
Футбол
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 26
Футбол
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем