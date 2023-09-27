Арсенал нацелился на еще одного английского нападающего

Центральный нападающий английской «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в лондонский «Арсенал», сообщает интернет-издание Football Transfers.

Источник отмечает, что спортивный директор «канониров» уже провел переговоры с агентом 27-летнего игрока. У «Арсенала» есть большие шансы на трансфер Уоткинса, ведь «Астон Вилла» до сих пор не смогла продлить его контракт, истекающий летом 2025 года. Сообщается, что Олли требует 5-летнее соглашение с зарплатой в 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В этом сезоне на счету Олли Уоткинса 9 матчей за «Астон Виллу», в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.