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27 сентября 2023, 14:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября

Важные события во всех видах спорта

27 сентября 2023, 14:35 |
35
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Днепр-1

Favbet 4.44 – 3.30 – 1.94

17:00 Ворскла – Динамо Киев

Favbet 8.50 – 5.30 – 1.34

20:00 Вильярреал – Жирона

Favbet 2.30 – 3.68 – 3.23

21:45 Брентфорд – Арсенал

Favbet 3.43 – 3.64 – 2.07

21:45 Челси – Брайтон

Favbet 2.41 – 3.85 – 2.94

22:00 Ньюкасл – Манчестер Сити

Favbet 2.95 – 3.73 – 2.45

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Источник Sport.ua
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