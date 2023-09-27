СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября

В среду, 27 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Днепр-1

4.44 – 3.30 – 1.94

17:00 Ворскла – Динамо Киев

8.50 – 5.30 – 1.34

20:00 Вильярреал – Жирона

2.30 – 3.68 – 3.23

21:45 Брентфорд – Арсенал

3.43 – 3.64 – 2.07

21:45 Челси – Брайтон

2.41 – 3.85 – 2.94

22:00 Ньюкасл – Манчестер Сити

2.95 – 3.73 – 2.45