Другие новости27 сентября 2023, 14:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 сентября
Важные события во всех видах спорта
27 сентября 2023, 14:35 |
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В среду, 27 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Полесье – Днепр-1
17:00 Ворскла – Динамо Киев
20:00 Вильярреал – Жирона
21:45 Брентфорд – Арсенал
21:45 Челси – Брайтон
22:00 Ньюкасл – Манчестер Сити
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