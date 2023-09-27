Германия27 сентября 2023, 14:35 |
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Перелом руки. Бавария потеряла ключевого игрока на несколько недель
Серж Гнабри перенесет операцию
27 сентября 2023, 14:35 |
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил о том, что вингер команды Серж Гнабри пропустит несколько недель из-за перелома руки:
«Он сломал предплечье и будет отсутствовать несколько недель. Ему сделают операцию в Мюнхене. Это очень обидно. Он важный игрок и замечательный человек», – сказал Тухель.
Травму Гнабри получил в матче 1/32 финала Кубка Германии против «Пройссена» (победа 4:0). 28-летний вингер сборной Германии был заменен уже на 11-й минуте встречи. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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