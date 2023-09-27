Джамал МУСИАЛА: «Я хочу побороться за Золотой мяч»

Полузащитник мюнхеньской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал о своих амбициях на ближайшие несколько лет:

«Через 1-2 года я хочу быть на самом высоком возможном уровне. Я хочу быть одним из лучших игроков в мире, это мой план и мои амбиции. Я надеюсь, что смогу бороться за Золотой мяч».

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джамала Мусиалы в 110 миллионов евро.

В этом сезоне на счету 20-летнего игрока сборной Германии 5 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 голевой передачей. Небольшое количество поединков связано с легким повреждением, из-за которого Джамал пропустил 2 тура Бундеслиги.