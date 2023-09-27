Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в «Челси». Ее назвал владелец агентства Epic Sports, представляющего интересы эквадорского полузащитника, Али Барат:

«Челси» сделал отличную инвестицию, подписав Моисеса Кайседо. Он будет зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в то время как в Брайтоне было всего 60 тысяч. Кайседо – это лучшее от Беллингема и Н'Голо Канте».

Напомним, летом 2023 года за Мойсеса Кайседо развернулось настоящее сражение между «Челси» и «Ливерпулем». В итоге 21-летнего игрока получили «синие», заплатив за него 116 миллионов евро.