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Англия
27 сентября 2023, 14:21 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:23
379
0

Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в Челси

Игрок получил существенное повышение оклада по сравнению с тем, сколько ему платили в «Брайтоне»

27 сентября 2023, 14:21 | Обновлено 27 сентября 2023, 14:23
379
0
Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в «Челси». Ее назвал владелец агентства Epic Sports, представляющего интересы эквадорского полузащитника, Али Барат:

«Челси» сделал отличную инвестицию, подписав Моисеса Кайседо. Он будет зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в то время как в Брайтоне было всего 60 тысяч. Кайседо – это лучшее от Беллингема и Н'Голо Канте».

Напомним, летом 2023 года за Мойсеса Кайседо развернулось настоящее сражение между «Челси» и «Ливерпулем». В итоге 21-летнего игрока получили «синие», заплатив за него 116 миллионов евро.

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Мойсес Кайседо Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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