Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в Челси
Игрок получил существенное повышение оклада по сравнению с тем, сколько ему платили в «Брайтоне»
Стала известна зарплата Мойсеса Кайседо в «Челси». Ее назвал владелец агентства Epic Sports, представляющего интересы эквадорского полузащитника, Али Барат:
«Челси» сделал отличную инвестицию, подписав Моисеса Кайседо. Он будет зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, в то время как в Брайтоне было всего 60 тысяч. Кайседо – это лучшее от Беллингема и Н'Голо Канте».
Напомним, летом 2023 года за Мойсеса Кайседо развернулось настоящее сражение между «Челси» и «Ливерпулем». В итоге 21-летнего игрока получили «синие», заплатив за него 116 миллионов евро.
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