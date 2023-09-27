Украина. Премьер лига27 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:53
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В расположение Зари прибыл африканской легионер
Жан-Клод Азиангбе получит шанс показать себя
27 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:53
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«Заря» официально сообщила о том, что в расположение команды прибыл африканский легионер Жан-Клод Азиангбе.
19-летний игрок может сыграть на позиции флангового полузащитника и форварда. До переезда в Украину выступал за молодежную команду «Аль-Насра» из ОАЭ.
Ранее сообщалось, что украинский клуб арендовал перспективного футболиста. Жан-Клод провел два матча за национальную сборную Того.
В рамках 9-го тура УПЛ «Заря» 30 сентября на выезде сыграет против «Черноморца».
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