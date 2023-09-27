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Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:53
585
0

В расположение Зари прибыл африканской легионер

Жан-Клод Азиангбе получит шанс показать себя

27 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:53
585
0
В расположение Зари прибыл африканской легионер
228foot.tg. Жан-Клод Азиангбе

«Заря» официально сообщила о том, что в расположение команды прибыл африканский легионер Жан-Клод Азиангбе.

19-летний игрок может сыграть на позиции флангового полузащитника и форварда. До переезда в Украину выступал за молодежную команду «Аль-Насра» из ОАЭ.

Ранее сообщалось, что украинский клуб арендовал перспективного футболиста. Жан-Клод провел два матча за национальную сборную Того.

В рамках 9-го тура УПЛ «Заря» 30 сентября на выезде сыграет против «Черноморца».

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Заря Луганск Украинская Премьер-лига Жан Клод Азиангбе
Источник ФК Заря Луганск
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