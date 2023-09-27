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  4. Как и у Челси. Артета назвал главную проблему Арсенала
Англия
27 сентября 2023, 13:10 |
313
0

Как и у Челси. Артета назвал главную проблему Арсенала

Нужно реализовывать шансы

27 сентября 2023, 13:10 |
313
0
Как и у Челси. Артета назвал главную проблему Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что команда на старте сезона забивает слишком мало голов, учитывая то количество шансов, которое лондонцы создают.

«Есть множество способов забивать голы, и нам нужно это делать. Однако команда должна была забить намного больше, если мы посчитаем наши моменты».

«И нет, мы не думаем о покупке форварда зимой. У нас в атаке качественные игроки», – сказал Артета.

Ранее о такой же проблеме заявил тренер «Челси» Маурисио Почеттино, однако Синие в АПЛ забили лишь пять голов в шести турах, тогда как «Арсенал» – 11 мячей.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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