Как и у Челси. Артета назвал главную проблему Арсенала

Тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что команда на старте сезона забивает слишком мало голов, учитывая то количество шансов, которое лондонцы создают.

«Есть множество способов забивать голы, и нам нужно это делать. Однако команда должна была забить намного больше, если мы посчитаем наши моменты».

«И нет, мы не думаем о покупке форварда зимой. У нас в атаке качественные игроки», – сказал Артета.

Ранее о такой же проблеме заявил тренер «Челси» Маурисио Почеттино, однако Синие в АПЛ забили лишь пять голов в шести турах, тогда как «Арсенал» – 11 мячей.