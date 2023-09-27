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Кубок Украины
27 сентября 2023, 13:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:24
216
0

Джихад БИЗИМАНА: «Я полностью адаптировался в Кривом Роге»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от игры с «Черноморцем»

27 сентября 2023, 13:23 | Обновлено 27 сентября 2023, 13:24
216
0
Джихад БИЗИМАНА: «Я полностью адаптировался в Кривом Роге»
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник «Кривбасса» Джихад Бизимана поделился ожиданиями от кубковой игры с «Черноморцем» и рассказал о процессе адаптации в новом для себя городе.

– Джихад, только несколько дней прошло после игры с «Ворсклой». Как чувствуете себя физически сейчас перед «Черноморцем»?

– Для нас это не является проблемой. Мы готовы, как физически, так и эмоционально. Да, короткий промежуток между двумя матчами, но команда на позитиве и в хорошем настроении готовится к игре в Одессе. Мы не расслабляемся. Команда мотивирована и сконцентрирована на грядущем противостоянии. Настроены и дальше демонстрировать положительные результаты. Очень хотим занять как можно более высокое место в чемпионате и пройти как можно дальше в Кубке Украины.

– Подготовка к матчу в Кубке Украины как-то отличается от подготовки к игре УПЛ?

– Готовимся, как и на матч чемпионата. Для нас это также важная игра. И я видел настроение ребят на тренировке: как каждый настроен и сфокусирован. Поединок для «Кривбасса» не менее важен, чем в УПЛ, о чем нам также сказал и главный тренер, Юрий Вернидуб.

– Как можешь охарактеризовать будущего соперника?

– Не могу много сказать о «Черноморце», но я смотрел их последний матч в чемпионате. Действительно, они сыграли мощно и уверенно победили «Александрию». Для нас это будет интересная встреча, потому что они, как и «Кривбасс», находятся в хорошей форме.

– Относительно твоей адаптации в «Кривбассе». Все ли в порядке?

– В Кривом Роге я уже два месяца. Полностью адаптировался в новой команде, чувствую себя здесь хорошо. Каждый в команде мне помогает, но, конечно, больше времени я провожу с другими африканскими футболистами «Кривбасса». Замечательный красно-белый коллектив, прекрасная атмосфера – это все отражается на наших результатах.

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Кривбасс Кривой Рог Черноморец - Кривбасс Кубок Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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