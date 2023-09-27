Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
Экс-игрок «Динамо» – о проблемах Артема Милевского
Бывший игрок «Динамо» Киев Горан Попов прокомментировал проблемы своего экс-партнера по команде Артема Милевского с алкоголем:
«Мы близко дружили с Артемом, проводили вместе время каждый день на протяжении двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает: где сейчас агент Милевского, где его друзья?
Но Артему не помогли даже когда он зарабатывал большие деньги. Я ему говорил каждый день: сохрани свои деньги, купи 2−3 квартиры в Киеве. У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы тебе доход в 3−4 тысячи долларов.
Когда он был трезв, соглашался: «Горан, ты правильно говоришь». Но когда выпивал, его голова менялась. Он сам для себя был плохим. Когда в ресторане гуляли его друзья, 15−20 человек, я всегда видел, что Милевский не позволял никому платить, всегда сам закрывал счета. Он мой друг, и я всегда готов ему помочь. Но в последние 6−8 месяцев он совсем потерялся, пропал для всех наших знакомых».
Напомним, недавно Александр Алиев сообщил о том, что Милевский находится в больнице.
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Але мало хто хоче побачити сучасного Мілєвського, якого "сформували" та "виховали" як публічну особистість в системі ДК.
Обговорювати гулянки та випивки Мілєвського (або когось іншого) значно легше та "прикольніше" ніж досліджувати та вникати в глибокі проблеми розвитку столичного футболу (населення Києва та Київської області - понад 4 млн - це як Хорватія).
Але от Хорватія займає 2 та 3 місця на ЧС. А увесь столичний футбол, який лежить від Суркісами та Ахметовим (з 2014 року) нічого не може згенерувати вже десь 20 років для світового футболу.
Віктор Циганков - це вихованець вінницького футболу. Ярмоленко - це Чернігівщина. Степаненко - це Запоріжжя.