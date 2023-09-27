Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»

Экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко считает, что «Шахтер» с новым тренером Патриком ван Леувеном все еще ищет свою игру, а «Динамо» сможет стать чемпионом Украины.

— Шахтер в кризисе?

— Это не кризис, это поиск. Им очень тяжело даются победы даже в чемпионате Украины. Нет ни уверенной игры, ни уверенных побед. Много красных карточек – не понятно, с чем это связано. Мне кажется, команда еще и близко не набрала форму и не очень понимает, в какой футбол должна играть. Похоже, даже сам тренер находится в поиске оптимальной игры и в обороне, и в атаке. Команда сейчас показывает 50-60% своего потенциала.

— У Динамо в межсезонье ничего не изменилось. Они могут выступить лучше, чем в прошлом сезоне?

— Считаю, что Динамо выиграет чемпионство. Возвращение Ярмоленко – большое достояние. Он дает опыт, класс в завершении атак и может сам решить эпизод.