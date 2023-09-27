Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2023, 12:11 |
935
3

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»

Эксперт уверен, что киевляне опередят главного конкурента

27 сентября 2023, 12:11 |
935
3
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Шахтер находится в поиске, а Динамо будет чемпионом»
ФК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Экс-тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко считает, что «Шахтер» с новым тренером Патриком ван Леувеном все еще ищет свою игру, а «Динамо» сможет стать чемпионом Украины.

— Шахтер в кризисе?
— Это не кризис, это поиск. Им очень тяжело даются победы даже в чемпионате Украины. Нет ни уверенной игры, ни уверенных побед. Много красных карточек – не понятно, с чем это связано. Мне кажется, команда еще и близко не набрала форму и не очень понимает, в какой футбол должна играть. Похоже, даже сам тренер находится в поиске оптимальной игры и в обороне, и в атаке. Команда сейчас показывает 50-60% своего потенциала.

— У Динамо в межсезонье ничего не изменилось. Они могут выступить лучше, чем в прошлом сезоне?
— Считаю, что Динамо выиграет чемпионство. Возвращение Ярмоленко – большое достояние. Он дает опыт, класс в завершении атак и может сам решить эпизод.

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У меня в футболе есть одна главная мечта»
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Пять клубов АПЛ проявляют интерес к Матвиенко
Динамо Киев Дмитрий Михайленко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Футбол | 27 сентября 2023, 07:24 8
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»

Игорь Бойко очень лаконично высказал свое мнение

МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Футбол | 26 сентября 2023, 14:48 7
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»

Наставник «Жироны» после удачного старта команды назвал цели на сезон

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Футбол | 26.09.2023, 15:06
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Футбол | 26.09.2023, 17:29
Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Автогол на 94-й минуте. Александрия вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Футбол | 27.09.2023, 09:45
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Ошибка Анчелотти. «Узкая» схема Реала не сработала в матче с Атлетико
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Пока это ни о чем, поживем увидим.
Ответить
+1
Fitness.sports
+ пока по всем сыгранным играм.
Ответить
0
potemkin78
да и вар появился
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
25.09.2023, 14:12 28
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 13
Другие виды
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 3
Футбол
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
25.09.2023, 13:27 8
Война
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 24
Футбол
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
26.09.2023, 11:45 1
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем