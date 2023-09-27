Легенда Арсенала поддержал Мудрика: «Мы увидим от него намного больше»

Известный в прошлом вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн, отыгравший за команду 13 лет, убежден, что Михаил Мудрик еще покажет себя в составе «Челси».

«Я все еще уверен, что мы увидим намного больше от Михаила Мудрика, потому что он выглядит качественным игроком. Как он принимает мяч, его касания, его способность поднять темп...».

«Думаю, мы еще увидим его уровень», – сказал Симэн.

Мудрик, который в нынешнем сезоне результативными действиями еще не отмечался, может выйти на поле уже сегодня в матче Кубка Лиги против «Брайтона».