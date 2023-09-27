Егор ЯРМОЛЮК: «Зинченко мне напихал, что я не знаю английский язык»

Молодой хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал о том, что приехал в Великобританию без знания английского языка, однако быстро его выучил. Тем более, что игрок Александр Зинченко подтолкнул к этому своего соотечественника.

«Сначала у меня были трудности с языком, но сейчас я свободно общаюсь с тренерами и партнерами по команде, это уже не проблема для меня. Сейчас мне, конечно, полегче. Было четыре урока в неделю. С момента моего перехода я ничего не знал, но через несколько месяцев подтянул. Теперь это очень легко для меня. С тренером всегда общаюсь на английском. Дать интервью на английском, думаю, не будет проблемой для меня. Я вообще почти ничего не знал, все выучил здесь».

«Поддерживаю связь с Зинченко и Миколенко. Мы всегда на связи. Можем иногда списаться, они дадут какой-то совет. Александр посоветовал учить английский язык. Мы с ним встретились на базе «Арсенала». Тренеры «Брентфорда» сказали ему, что я ничего не знаю, и он мне напихал, но потом я исправился, сейчас уже все хорошо», – рассказал Ярмолюк.

Ярмолюк еще не дебютировал в АПЛ, но в нынешнем сезоне регулярно попадает в заявку на матчи чемпионата.