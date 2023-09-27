Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
WTA
27 сентября 2023, 11:34 |
154
0

Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае

Катерина ничего не смогла противопоставить Лючии Бронцетти в Нинбо

27 сентября 2023, 11:34 |
154
0
Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).

Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Лючии Бронцетти из Италии (№65 WTA).

Нинбо. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Лючии Бронцетти (Италия) – 3:6, 3:6

Отметим, что Катерина за весь матч не смогла заработать ни одного брейкпоинта.

Это была вторая встреча теннисисток, Бронцетти сравняла счет личных противостояний.

В следующем раунде итальянка сыграет против Линды Фругвиртовой (№117 WTA) или Анны Блинковой (№40 WTA).

По теме:
Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Катерина Байндл (Козлова) Лючия Бронцетти WTA Нинбо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Теннис | 26 сентября 2023, 13:49 24
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио

Марта не смогла реализовать преимущество выигранного первого сета

Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Футбол | 26 сентября 2023, 23:59 8
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17
Полный бойкот. УАФ высказалась по поводу решения УЕФА о допуске рф U-17

В УЕФА решили допустить сборные рф до 17 лет к чемпионату Европы U-17

Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Футбол | 27.09.2023, 10:53
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Де Дзерби может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Футбол | 27.09.2023, 06:59
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Футбол | 26.09.2023, 14:48
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сидни Кросби назвал лучшего игрока современной НХЛ
Сидни Кросби назвал лучшего игрока современной НХЛ
25.09.2023, 13:49
Хоккей
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
25.09.2023, 19:41 1
Футбол
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 3
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
26.09.2023, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем