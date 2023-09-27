Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Катерина ничего не смогла противопоставить Лючии Бронцетти в Нинбо
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).
Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Лючии Бронцетти из Италии (№65 WTA).
Нинбо. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Лючии Бронцетти (Италия) – 3:6, 3:6
Отметим, что Катерина за весь матч не смогла заработать ни одного брейкпоинта.
Это была вторая встреча теннисисток, Бронцетти сравняла счет личных противостояний.
В следующем раунде итальянка сыграет против Линды Фругвиртовой (№117 WTA) или Анны Блинковой (№40 WTA).
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