Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).

Во втором раунде украинка уступила восьмой сеяной Лючии Бронцетти из Италии (№65 WTA).

Нинбо. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Лючии Бронцетти (Италия) – 3:6, 3:6

Отметим, что Катерина за весь матч не смогла заработать ни одного брейкпоинта.

Это была вторая встреча теннисисток, Бронцетти сравняла счет личных противостояний.

В следующем раунде итальянка сыграет против Линды Фругвиртовой (№117 WTA) или Анны Блинковой (№40 WTA).