Тарас СТЕПАНЕНКО: «У меня в футболе есть одна главная мечта»
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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, который во вторник провел за команду 400-й матч, рассказал о главной футбольной мечте – снова сыграть в Донецке на Донбасс Арене.
«Главная мечта, не знаю, доживу ли я до этого момента как футболист, или как ветеран, – сыграть на «Донбасс Арене». Также имею свои цели, но пока не хочу о них говорить. Еще есть здоровье, есть силы, и пока буду чувствовать, что конкурентоспособен, что действительно помогаю клубу не какими-то разговорами, а делом, что компетентно на поле и вне его – пока я это чувствую, то буду продолжать играть в футбол».
«Когда я услышу или сам пойму, что пора уходить, тогда спокойно завершу карьеру», – сказал Степаненко.
Ранее игрок не исключил, что может перебраться в другой чемпионат после завершения контракта летом 2024 года.
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