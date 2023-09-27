Были последними без рекламы. Челси нашел нового титульного спонсора
Теперь футболки не будут «чистыми»
Клуб АПЛ «Челси» после длительных поисков сумел найти титульного спонсора, чья реклама в ближайшее время появится на футболках команды.
Синие оставалась единственным клубом чемпионата, чьи игроки не имели основной рекламы на футболках. Сделка с компанией Infinite Athlete принесет лондонцам 43 миллиона фунтов, но будет рассчитана только на один сезон. Руководство занимается поиском долгосрочного спонсора.
Ранее АПЛ заблокировала контракт клуба с Paramount+ из-за телевизионных прав в США, а договору со Stake.com помешали болельщики, которые выступили против рекламы букмекерской компании.
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