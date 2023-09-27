Были последними без рекламы. Челси нашел нового титульного спонсора

Клуб АПЛ «Челси» после длительных поисков сумел найти титульного спонсора, чья реклама в ближайшее время появится на футболках команды.

Синие оставалась единственным клубом чемпионата, чьи игроки не имели основной рекламы на футболках. Сделка с компанией Infinite Athlete принесет лондонцам 43 миллиона фунтов, но будет рассчитана только на один сезон. Руководство занимается поиском долгосрочного спонсора.

Ранее АПЛ заблокировала контракт клуба с Paramount+ из-за телевизионных прав в США, а договору со Stake.com помешали болельщики, которые выступили против рекламы букмекерской компании.