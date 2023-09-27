Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Като – Кавагути / Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 сентября 2023, 09:37 |
73
0

Киченок / Като – Кавагути / Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матч первого круга парного разряда в Токио

27 сентября 2023, 09:37 |
73
0
Киченок / Като – Кавагути / Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

27 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В первого раунда украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против японского тандема Юко Кавагути / Юки Найто. Встреча начнется 5-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Хонтама. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы матча сразятся против дуэта Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Как Костюк проиграла в Токио Касаткиной
Костюк в трех сетах проиграла Касаткиной на турнире в Токио
Марта Костюк – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юки Найто Юко Кавагути WTA Токио смотреть онлайн Надежда Киченок Мию Като
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Футбол | 26 сентября 2023, 11:45 1
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде

Лионелю пришлось оставить в Барселоне домашнего любимца, который находится в тяжелом состоянии

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Футбол | 26 сентября 2023, 17:27 4
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Мне противно даже смотреть на Цыганыка»

Экс-игрок «Днепра» – о поведении известного журналиста

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Футбол | 26.09.2023, 15:06
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
«Еще рано». Анри оценил шансы Арсенала на победу в Лиге чемпионов
Футбол | 27.09.2023, 07:55
«Еще рано». Анри оценил шансы Арсенала на победу в Лиге чемпионов
«Еще рано». Анри оценил шансы Арсенала на победу в Лиге чемпионов
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Теннис | 25.09.2023, 07:56
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Рейтинг WTA. Ястремская вернулась в первую сотню
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 44
Война
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
25.09.2023, 10:52 9
Футбол
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
Взял два фрейма на старте. Украинец Казаков сильно озадачил Джадда Трампа
25.09.2023, 21:23 1
Снукер
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
25.09.2023, 23:23
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем