Киченок / Като – Кавагути / Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Токио в парном разряде.

В первого раунда украинка в дуэте с Мию Като из Японии сразится против японского тандема Юко Кавагути / Юки Найто. Встреча начнется 5-м запуском на центральном корте после матча Свёнтек – Хонтама. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

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В следующем раунде победительницы матча сразятся против дуэта Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова.

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