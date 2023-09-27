Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Катерина Байндл (№88 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Нинбо (Китай).

Во втором раунде украинка сыграет против Лючии Бронцетти из Италии (№65 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №8. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка выиграла.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Линды Фругвиртовой (№117 WTA) или Анны Блинковой (№40 WTA).

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