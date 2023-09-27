ПЛЮМАН: «Каждый футболист Руха выложился по полной, но этого не хватило»

Полузащитник «Руха» Фредди Плюман дал комментарий после поражения в кубковом матче от «Александрии» (0:1):

«Сегодня команда хорошо сыграла. Но, к сожалению, не всегда удается победить соперника, которого ты превосходишь по игре. Каждый футболист «Руха» выложился по полной, впрочем этого не хватило, чтобы получить результат. Все огорчены после этого поражения, очень старались, чтобы пройти в следующую стадию Кубка Украины.

Несмотря на то, что мы проиграли, команда хорошо проявила себя. Теперь нам нужно сфокусироваться на подготовке к следующему матчу против «Кривбасса». «Рух» хочет реабилитироваться за поражение в кубковой игре и добиться максимального результата в матчах, которые будут до международной паузы. Нам нужно победить в этих играх».

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота