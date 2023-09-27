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Кубок Украины
27 сентября 2023, 03:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 03:50
15
0

ПЛЮМАН: «Каждый футболист Руха выложился по полной, но этого не хватило»

Хавбек «Руха» прокомментировал поражение от «Александрии» в Кубке

27 сентября 2023, 03:35 | Обновлено 27 сентября 2023, 03:50
15
0
ПЛЮМАН: «Каждый футболист Руха выложился по полной, но этого не хватило»
ФК Рух. Фредди Плюман

Полузащитник «Руха» Фредди Плюман дал комментарий после поражения в кубковом матче от «Александрии» (0:1):

«Сегодня команда хорошо сыграла. Но, к сожалению, не всегда удается победить соперника, которого ты превосходишь по игре. Каждый футболист «Руха» выложился по полной, впрочем этого не хватило, чтобы получить результат. Все огорчены после этого поражения, очень старались, чтобы пройти в следующую стадию Кубка Украины.

Несмотря на то, что мы проиграли, команда хорошо проявила себя. Теперь нам нужно сфокусироваться на подготовке к следующему матчу против «Кривбасса». «Рух» хочет реабилитироваться за поражение в кубковой игре и добиться максимального результата в матчах, которые будут до международной паузы. Нам нужно победить в этих играх».

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота

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Кубок Украины по футболу Александрия Рух Львов Рух - Александрия Фредди Плюман
Источник ФК Рух Львов
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