РОТАНЬ: «Осталось два центральных защитника. Будем готовить Езерского»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после победы над «Рухом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины прокомментировал кадровую ситуацию в команде:

«Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Но у нас есть еще один Кравченко [ассистент тренера]. Плюс сейчас Езерского будем готовить».

«Александрия» выбила «Рух» из Кубка Украины благодаря автоголу капитана львовян Марко Сапуги в компенсированное время на 90+4 минуте.

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота