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  4. РОТАНЬ: «Осталось два центральных защитника. Будем готовить Езерского»
Кубок Украины
27 сентября 2023, 02:30 | Обновлено 27 сентября 2023, 02:39
15
0

РОТАНЬ: «Осталось два центральных защитника. Будем готовить Езерского»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал кадровую ситуацию в команде

27 сентября 2023, 02:30 | Обновлено 27 сентября 2023, 02:39
15
0
РОТАНЬ: «Осталось два центральных защитника. Будем готовить Езерского»
УПЛ-ТВ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после победы над «Рухом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины прокомментировал кадровую ситуацию в команде:

«Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Но у нас есть еще один Кравченко [ассистент тренера]. Плюс сейчас Езерского будем готовить».

«Александрия» выбила «Рух» из Кубка Украины благодаря автоголу капитана львовян Марко Сапуги в компенсированное время на 90+4 минуте.

ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота

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Кубок Украины по футболу Руслан Ротань Александрия Рух Львов Рух - Александрия Владимир Езерский Сергей Кравченко
Источник УПЛ-ТВ
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