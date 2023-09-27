РОТАНЬ: «Осталось два центральных защитника. Будем готовить Езерского»
Главный тренер «Александрии» прокомментировал кадровую ситуацию в команде
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань после победы над «Рухом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины прокомментировал кадровую ситуацию в команде:
«Травмы защитников? Два человека осталось на позицию центрального. Но у нас есть еще один Кравченко [ассистент тренера]. Плюс сейчас Езерского будем готовить».
«Александрия» выбила «Рух» из Кубка Украины благодаря автоголу капитана львовян Марко Сапуги в компенсированное время на 90+4 минуте.
ВИДЕО. На 90+4 минуте Марко Сапуга из Руха забил в свои ворота
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