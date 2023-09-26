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Испания
26 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:41
31
0

ВИДЕО. В твиттере Жироны восхищаются игрой Артема Довбика

«Жирона» дома обыграла «Мальорку» в Ла Лиге со счетом 5:3

26 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:41
31
0
ВИДЕО. В твиттере Жироны восхищаются игрой Артема Довбика
Twitter

В твиттере испанского клуба «Жирона» восхищаются игрой украинского форварда Артема Довбика.

В матче чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Мальорку» со счетом 5:3.

Украинский форвард Артем Довбик реализовал пенальти и сделал ассист в этой игре.

Довбык провел за команду 5 мячей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.

ВИДЕО. В твиттере Жироны восхищаются игрой Артема Довбика

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Жирона Артем Довбик Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник ФК Жирона
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