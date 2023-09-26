Испания26 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:41
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ВИДЕО. В твиттере Жироны восхищаются игрой Артема Довбика
«Жирона» дома обыграла «Мальорку» в Ла Лиге со счетом 5:3
26 сентября 2023, 23:32 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:41
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В твиттере испанского клуба «Жирона» восхищаются игрой украинского форварда Артема Довбика.
В матче чемпионата Испании «Жирона» дома обыграла «Мальорку» со счетом 5:3.
Украинский форвард Артем Довбик реализовал пенальти и сделал ассист в этой игре.
Довбык провел за команду 5 мячей, забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи.
ВИДЕО. В твиттере Жироны восхищаются игрой Артема Довбика
🥅 Cap a dins, Artem! 🎯#GironaRCDMallorca | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/gXjc0jZvcF— Girona FC (@GironaFC) September 26, 2023
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