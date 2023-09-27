СТЕПАНЕНКО: «400 матчей за Шахтер. Я буду это помнить всю жизнь»

Матч 1/8 финала Кубка Украины «Верес» – «Шахтер» (0:3) стал юбилейным, 400-м в футболке оранжево-черных для полузащитника и капитана донецкого клуба Тараса Степаненко.

Тарас Степаненко рассказал о своих эмоциях от преодоления отметки в 400 матчей:

«Мне сказали об этом три тура назад. Я не ожидал. Кажется, недавно было 350 матчей, а уже 400. Это вся моя футбольная жизнь, сколько лет я в Шахтере. Для меня это гордость. Я горжусь, что столько лет в одном клубе, что сыграл столько матчей.

Помогал и в поражениях, и в победах. Прошел с клубом многое: от Донецка до Киева, сейчас – от Киева до всей Европы. Где мы только не ездили, в каких трудностях не бывали. Сколько людей изменилось. Это моя история. Я буду это помнить всю свою жизнь».

Степаненко перешел в «Шахтер» в мае 2010 года из запорожского «Металлурга», а дебютировал за «горняков» сразу из выигранного трофея – 4 июля 2010 года в победном матче за Суперкубок Украины с «Таврией» (7:1) Тарас вышел на замену на 58-й минуте вместо Томаша Хюбшмана. В первом же своем матче в Лиге чемпионов с «Партизаном» (3:0) полузащитник отличился забитым мячом, а премьерную игру в качестве капитана провел 17 апреля 2016-го в УПЛ с донецким «Олимпиком» (3:0).

Новый сезон стал 14-м для Степаненко в составе Шахтера. В течение этого времени команду тренировали 6 разных наставников: Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Луиш Каштру, Роберто Де Дзерби, Игорь Йовичевич, Патрик ван Леувен. Вместе с «горняками» Тарас выиграл 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубков Украины (2011, 201, 201 , 2019) и 7 Суперкубков Украины (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021).

Тарас Степаненко вошел в список 5 игроков «Шахтера», преодолевших отметку в 400 матчей за клуб. Упреждают нынешнего капитана в этом перечне только такие признанные легенды как Дарио Срна (536 игр), Михаил Соколовский (485), Андрей Пятов (482) и Сергей Ященко (444).

В 400 матчах Степаненко сыграл 30807 минут, забил 29 мячей, сделал 24 голевых передачи. В 85 поединках Степаненко выводил Шахтер с капитанской повязкой.