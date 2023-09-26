Мичел САНЧЕС: «Серьезно говорить о ЛЧ пока могут только домохозяйки»

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел Санчес поделился мнениями по поводу начала сезона 2023/24.

«Это анекдот о шестом туре. Нет смысла придавать этому большое значение, ведь сезон только начинается. Команда хорошая, изо дня в день улучшается, и производительность на высоте. Это идеальная ситуация для болельщиков и клуба. Мы должны продолжать действовать так же в игре в среду, если хотим добиться положительного результата.

Показатели хорошие, но в шестом туре для меня это не очень важно. Я предпочитаю, что в 2023 году команда с наибольшим количеством очков после «Барсы», «Реала» и «Атлетико» – мы. Это значит, что команда продолжает работу. Серьезно говорить о Лиге чемпионов пока могут только домохозяйки. Сейчас не время думать об этом.

Во время гола Янгеля в зоне соперника было шестеро наших игроков. Футболисты желают быть основными героями. Для меня это лучше. Когда приезжаешь с большим количеством людей, тяжело не забить голы», – сказал Санчес.

Напомним, что в последнем туре Ла Лиги «Жирона» обыграла «Мальорку», выиграв свой пятый матч чемпионата Испании подряд.