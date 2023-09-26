Экс-владелец Интера перенес операцию на сердце

Бывший президент и владелец миланского «Интера» Массимо Моратти перенес операцию на сердце. Ему была проведена ангиопластика – процедура по очищению закупоренных артерий.

Это была плановая процедура, которая проводилась под местной анестезией. Сейчас Моратти находится в больнице Галеацци в Милане, его жизни ничего не угрожает.

78-летний Моратти владел «Интером» с 1995 по 2013 год, и на протяжении всего этого периода, за исключением 2004 – 2006 годов, был президентом клуба. За время его правления клуб 5 раз становился чемпионом Италии, по 4 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Италии, в 1998 году выиграл Кубок УЕФА, а в 2010 году – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.