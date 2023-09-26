Александр СЕВИДОВ: «Ротань немного неправильно использует Ковальца»
Бывший главный тренер «Металлиста» – об ошибке главного тренера «Александрии»
Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов полагает, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань неправильно использует полузащитника Кирилла Ковальца.
«Кирилл Ковалец как-то играет… Ну, на мой взгляд, немного неправильно Руслан использует Ковальца. Почему? Так как Ковалец перестал приносить пользу «Александрии», значит, надо сделать выводы. У футболиста есть сильные и слабые качества и задача тренера – использовать сильные и маскировать слабые качества футболиста», – сказал Севидов.
Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Александрия» разгромно проиграла одесскому «Черноморцу» со счетом.
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