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  4. Александр СЕВИДОВ: «Ротань немного неправильно использует Ковальца»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:03
508
0

Александр СЕВИДОВ: «Ротань немного неправильно использует Ковальца»

Бывший главный тренер «Металлиста» – об ошибке главного тренера «Александрии»

26 сентября 2023, 21:02 | Обновлено 26 сентября 2023, 21:03
508
0
Александр СЕВИДОВ: «Ротань немного неправильно использует Ковальца»
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов полагает, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань неправильно использует полузащитника Кирилла Ковальца.

«Кирилл Ковалец как-то играет… Ну, на мой взгляд, немного неправильно Руслан использует Ковальца. Почему? Так как Ковалец перестал приносить пользу «Александрии», значит, надо сделать выводы. У футболиста есть сильные и слабые качества и задача тренера – использовать сильные и маскировать слабые качества футболиста», – сказал Севидов.

Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Александрия» разгромно проиграла одесскому «Черноморцу» со счетом.

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Александр Севидов Руслан Ротань Кирилл Ковалец Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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