Александр СЕВИДОВ: «Ротань немного неправильно использует Ковальца»

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов полагает, что главный тренер «Александрии» Руслан Ротань неправильно использует полузащитника Кирилла Ковальца.

«Кирилл Ковалец как-то играет… Ну, на мой взгляд, немного неправильно Руслан использует Ковальца. Почему? Так как Ковалец перестал приносить пользу «Александрии», значит, надо сделать выводы. У футболиста есть сильные и слабые качества и задача тренера – использовать сильные и маскировать слабые качества футболиста», – сказал Севидов.

Напомним, что в восьмом туре УПЛ «Александрия» разгромно проиграла одесскому «Черноморцу» со счетом.