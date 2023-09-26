Кубок Украины26 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
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Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Один из топовых матчей раунда Кубка Украины
26 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
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27 сентября в рамках 1/8 финала Кубка Украины состоится один из самых интересных матчей на этой стадии турнира. «Полесье» примет «Днепр-1».
Ранее во втором туре чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл соперника со счетом 2:1.
Матч стартует в 15:00.
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