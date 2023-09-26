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Кубок Украины
Полесье
27.09.2023 15:00 - : -
Днепр-1
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Кубок Украины
26 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
167
0

Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Один из топовых матчей раунда Кубка Украины

26 сентября 2023, 20:10 | Обновлено 26 сентября 2023, 20:28
167
0
Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Днепр-1

27 сентября в рамках 1/8 финала Кубка Украины состоится один из самых интересных матчей на этой стадии турнира. «Полесье» примет «Днепр-1».

Ранее во втором туре чемпионата Украины «Днепр-1» обыграл соперника со счетом 2:1.

Матч стартует в 15:00.

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Источник Sport.ua
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