27 сентября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Оболонью» и «Динамо». Две киевские команды начнут поединок в 17:00.

В нынешнем сезоне соперники уже играли между собой. Во втором туре чемпионата Украины команды выдали яркий матч, который завершился победой «Динамо» с результатом 4:2.