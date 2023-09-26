Кубок Украины
27.09.2023 17:00 - : -
Кубок Украины26 сентября 2023, 19:11 |
997
0
Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киевское дерби в Кубке Украины
26 сентября 2023, 19:11 |
997
0
27 сентября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Оболонью» и «Динамо». Две киевские команды начнут поединок в 17:00.
В нынешнем сезоне соперники уже играли между собой. Во втором туре чемпионата Украины команды выдали яркий матч, который завершился победой «Динамо» с результатом 4:2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 сентября 2023, 07:20 0
Вероятно, бой с Александром Усиком не входит в его планы
Футбол | 25 сентября 2023, 23:23 0
Сенегальский форвард Садио Мане реализовал пенальти за «Аль-Наср»
Футбол | 26.09.2023, 15:06
Футбол | 26.09.2023, 17:23
Футбол | 26.09.2023, 17:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2023, 06:45 30
25.09.2023, 14:17 4
26.09.2023, 09:10 21
24.09.2023, 21:47 2
24.09.2023, 16:56 21
25.09.2023, 14:57 20
25.09.2023, 08:34 43
25.09.2023, 14:41 8