Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Оболонь
27.09.2023 17:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
26 сентября 2023, 19:11 |
997
0

Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевское дерби в Кубке Украины

26 сентября 2023, 19:11 |
997
0
Оболонь – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

27 сентября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между «Оболонью» и «Динамо». Две киевские команды начнут поединок в 17:00.

В нынешнем сезоне соперники уже играли между собой. Во втором туре чемпионата Украины команды выдали яркий матч, который завершился победой «Динамо» с результатом 4:2.

По теме:
Полесье – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
Полесье – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Форвард Вереса: «Достойно конкурировали с чемпионом Украины»
Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Бокс | 26 сентября 2023, 07:20 0
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь

Вероятно, бой с Александром Усиком не входит в его планы

Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Футбол | 25 сентября 2023, 23:23 0
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше

Сенегальский форвард Садио Мане реализовал пенальти за «Аль-Наср»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Футбол | 26.09.2023, 15:06
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Футбол | 26.09.2023, 17:23
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
ЧЕФЕРИН: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
Футбол | 26.09.2023, 17:45
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
Пройдет у соседей. Суперкубок УЕФА-2024 примет Польша
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
Скандальная ничья Шахтера, разгромы от Черноморца и Кривбасса
25.09.2023, 06:45 30
Футбол
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 21
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 20
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 43
Война
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем