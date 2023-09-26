Хавьер ТЕБАС: «На 70 – 80% Мбаппе перейдет в Реал следующим летом»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил вероятность перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал»:

«Считаю, что это идеальное место для него, это точно. Какой процент на то, что Мбаппе перейдет в «Реал»? Я думаю, что в следующем году он будет в «Реале» больше чем на 70 или 80 процентов».

Также Тебас заявил, что после истории с Суперлигой его примирение с президентом «Реала» Флорентино Пересом невозможно:

«Нет, потому что это другой культурный вопрос. Это если бы я сказал вам, чтобы вы отдали мне свой дом, то разве вы не скажете «нет»? Здесь такая же ситуация».