Новый главный тренер Кременя провел с командой первую тренировку

Как стало известно Sport.ua, сегодня новый главный тренер «Кремня» Игорь Климовский провел первую тренировку.

До приглашения возглавить команду из Кременчуга бывший наставник донецкого «Олимпика» и тернопольской «Нивы» тренировал белоцерковскую «Звезду» – участника первенства Киевской области.

По информации нашего источника, Климовскому в команде будут помогать Руслан Уманец, несколько дней назад оставивший киевский «Локомотива», Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.

Пока что «Кремень» с 7 очками занимает восьмое место в группе «Б».