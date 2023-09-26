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Украина. Первая лига
26 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:54
367
0

Новый главный тренер Кременя провел с командой первую тренировку

Первого октября в 10-м туре Первой лиги «Кремень» будет принимать «Металлург»

26 сентября 2023, 16:37 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:54
367
0
Новый главный тренер Кременя провел с командой первую тренировку
ФК Нива Тернополь. Игорь Климовский

Как стало известно Sport.ua, сегодня новый главный тренер «Кремня» Игорь Климовский провел первую тренировку.

До приглашения возглавить команду из Кременчуга бывший наставник донецкого «Олимпика» и тернопольской «Нивы» тренировал белоцерковскую «Звезду» – участника первенства Киевской области.

По информации нашего источника, Климовскому в команде будут помогать Руслан Уманец, несколько дней назад оставивший киевский «Локомотива», Дмитрий Назаренко и Сергей Карпов.

Пока что «Кремень» с 7 очками занимает восьмое место в группе «Б».

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инсайд Игорь Климовский Кремень Кременчуг Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера Руслан Уманец
Источник Sport.ua
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