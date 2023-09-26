​​​​​​​ФСК Мариуполь представил новую эмблему клуба

Футбольный спортивный клуб «Мариуполь» сообщил о завершении конкурса по определению новой клубной эмблемы.

Победителем признан вариант эмблемы, автором которого является Алексей Нестеров.

Напомним, ФСК «Мариуполь» основан в 2017 году. В настоящий момент клубная команда под руководством Олега Красноперова в турнирной таблице группы Б Первой лиги занимает 5-е место. После 9 туров у нее 14 очков.