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Украина. Вторая лига
26 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:37
457
0

​​​​​​​ФСК Мариуполь представил новую эмблему клуба

Приазовцы завершили конкурсный отбор

26 сентября 2023, 16:30 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:37
457
0
​​​​​​​ФСК Мариуполь представил новую эмблему клуба
ФСК Мариуполь

Футбольный спортивный клуб «Мариуполь» сообщил о завершении конкурса по определению новой клубной эмблемы.

Победителем признан вариант эмблемы, автором которого является Алексей Нестеров.

Напомним, ФСК «Мариуполь» основан в 2017 году. В настоящий момент клубная команда под руководством Олега Красноперова в турнирной таблице группы Б Первой лиги занимает 5-е место. После 9 туров у нее 14 очков.

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ФСК Мариуполь Вторая лига Украины
Источник Instagram
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