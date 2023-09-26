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  4. «Новый Азар». Арда Гюлер получил вторую подряд травму
Испания
26 сентября 2023, 16:42 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:43
325
0

«Новый Азар». Арда Гюлер получил вторую подряд травму

Болельщики «Реала» недовольны трансфером турка

26 сентября 2023, 16:42 | Обновлено 26 сентября 2023, 16:43
325
0
«Новый Азар». Арда Гюлер получил вторую подряд травму
ФК Реал Мадрид. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер снова получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые 18-летний игрок сборной Турции получил травму еще летом. С тех пор он пропустил больше месяца, но недавно вернулся к тренировкам. Наставник команды Карло Анчелотти говорил, что Арда готов играть, но во время тренировки турок снова сломался. Из-за травмы левого бедра он должен пропустить не менее 3 недель.

Болельщики в социальных сетях королевского клуба уже сравнили Арду Гюлера с Эденом Азаром, который также после трансфера в «Реал» начал больше лечиться, чем играть.

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Арда Гюлер Реал Мадрид травма травма бедра Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эден Азар
Источник ФК Реал Мадрид
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