«Новый Азар». Арда Гюлер получил вторую подряд травму

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер снова получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

Впервые 18-летний игрок сборной Турции получил травму еще летом. С тех пор он пропустил больше месяца, но недавно вернулся к тренировкам. Наставник команды Карло Анчелотти говорил, что Арда готов играть, но во время тренировки турок снова сломался. Из-за травмы левого бедра он должен пропустить не менее 3 недель.

Болельщики в социальных сетях королевского клуба уже сравнили Арду Гюлера с Эденом Азаром, который также после трансфера в «Реал» начал больше лечиться, чем играть.