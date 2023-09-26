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  4. «Я верю в лимоны». Тренер Челси удивил своей привычкой
Англия
26 сентября 2023, 16:52 |
565
0

«Я верю в лимоны». Тренер Челси удивил своей привычкой

Ставит корзинку с лимонами в офисе

26 сентября 2023, 16:52 |
565
0
«Я верю в лимоны». Тренер Челси удивил своей привычкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своей вере в то, что корзинка с лимонами, которую он поставил в своем клубном офисе, помогает бороться с негативной энергией.

«Лимоны начали помогать через два года после старта работы в «Тоттенхэме». Лимонам нужно дать время. Если ты хочешь получить хорошую энергетику, то ты должен делать то, во что веришь».

«Я верю в лимоны, а в «Тоттенхэме» они начали давать пользу через полтора-два года. Это не магия, но я в это верю. У меня много разных – из Италии, из Испании, желтые, зеленые», – рассказал Почеттино.

Пока что это никак не помогает команде на поле. Синие набрали лишь пять очков в шести турах АПЛ.

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Источник The Guardian
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