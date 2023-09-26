Пеп ГВАРДИОЛА: «В конце сентября думать о титулах – ошибка»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о том, к чему именно должны стремиться его подопечные на протяжении сезона.

«Приятно иметь амбиции, но я говорю игрокам, что амбиции заключаются в следующей игре. Прямо сейчас, в конце сентября, думать о титулах – ошибка», – заявил Гвардиола.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити», имея 18 очков, единолично лидирует после 6 туров. Он опережает «Ливерпуль», который идет вторым, на два пункта.