Пеп ГВАРДИОЛА: «В конце сентября думать о титулах – ошибка»
Испанский тренер – об амбициях «Манчестер Сити» и игроков команды
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказал мнение о том, к чему именно должны стремиться его подопечные на протяжении сезона.
«Приятно иметь амбиции, но я говорю игрокам, что амбиции заключаются в следующей игре. Прямо сейчас, в конце сентября, думать о титулах – ошибка», – заявил Гвардиола.
В таблице АПЛ «Манчестер Сити», имея 18 очков, единолично лидирует после 6 туров. Он опережает «Ливерпуль», который идет вторым, на два пункта.
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