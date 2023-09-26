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  4. Кирилл КОВАЛЕЦ: «Поражение 1:5 от Черноморца – болезненный результат»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 16:16 |
168
0

Кирилл КОВАЛЕЦ: «Поражение 1:5 от Черноморца – болезненный результат»

Игрок «Александрии» прокомментировал состояние команды после поражения от «Черноморца»

26 сентября 2023, 16:16 |
168
0
Кирилл КОВАЛЕЦ: «Поражение 1:5 от Черноморца – болезненный результат»
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец прокомментировал состояние команды после поражения от «Черноморца» (1:5) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги в преддверии кубкового матча с «Рухом»:

«У нас до сих пор молодая команда, и это нормально. Были изменения в составе. Многие присоединившиеся к нам игроки привыкают к тому, что требует тренерский штаб. Поражение 1:5 от «Черноморца» – болезненный результат. Однако сегодня должны исправляться, побеждать и забывать этот результат».

После 8 сыгранных матчей УПЛ в активе «Александрии» всего 8 очков, что не позволяет ей подняться выше 11 места в турнирной таблице.

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Кирилл Ковалец Александрия Александрия - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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