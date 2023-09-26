Кирилл КОВАЛЕЦ: «Поражение 1:5 от Черноморца – болезненный результат»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец прокомментировал состояние команды после поражения от «Черноморца» (1:5) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги в преддверии кубкового матча с «Рухом»:

«У нас до сих пор молодая команда, и это нормально. Были изменения в составе. Многие присоединившиеся к нам игроки привыкают к тому, что требует тренерский штаб. Поражение 1:5 от «Черноморца» – болезненный результат. Однако сегодня должны исправляться, побеждать и забывать этот результат».

После 8 сыгранных матчей УПЛ в активе «Александрии» всего 8 очков, что не позволяет ей подняться выше 11 места в турнирной таблице.