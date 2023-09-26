Тренер Валенсии: «Завтра Яремчук получит свой шанс»

Главный тренер испанской Валенсии Рубен Бараха сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук будет заявлен на следующий матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

«Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Украинец ожидает возможности дебютировать за «Валенсию». Завтра он получит свой шанс», – сообщил Бараха.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Футболист не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Начало матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад» запланировано на завтра, 27 сентября, начало в 22:30 по киевскому времени.