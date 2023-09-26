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Испания
26 сентября 2023, 15:46 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:55
231
0

Тренер Валенсии: «Завтра Яремчук получит свой шанс»

Рубен Бараха сообщил, что Яремчук будет заявлен на следующий матч

26 сентября 2023, 15:46 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:55
231
0
Тренер Валенсии: «Завтра Яремчук получит свой шанс»
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Главный тренер испанской Валенсии Рубен Бараха сообщил, что украинский форвард Роман Яремчук будет заявлен на следующий матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

«Яремчук попадет в заявку на завтрашний матч. Украинец ожидает возможности дебютировать за «Валенсию». Завтра он получит свой шанс», – сообщил Бараха.

Яремчук не провел в составе испанской команды еще ни одного матча. Футболист не дебютировал за новый клуб, но трижды попадал в запас на поединок чемпионата Испании.

Начало матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад» запланировано на завтра, 27 сентября, начало в 22:30 по киевскому времени.

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Рубен Бараха Валенсия Роман Яремчук дебют чемпионат Испании по футболу Ла Лига
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