Бражко и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 8 тура УПЛ
Награды получили полузащитник «Динамо» и тренер «Кривбасса»
На первом этапе выбора игрока и тренера тура УПЛ опросила спортивных журналистов, в том числе Sport.ua. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram, Facebook, Telegram) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.
Номинанты на звание лучшего игрока 8-го тура: Владимир Бражко («Динамо»), Олег Кожушко («Кривбасс»), Богдан Слюбык («Рух»), Эмиль Мустафаев («Полесье»).
Номинанты на звание лучшего тренера 8-го тура: Виталий Пономарев («Рух»), Роман Григорчук («Черноморец»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»).
По итогам голосования лучшими игроком и тренером 8-го тура стали Владимир Бражко и Юрий Вернидуб.
Владимир Бражко: Instagram: 48%, Telegram: 36%, Google Form: 29%.
Юрий Вернидуб: Instagram: 42%, Telegram: 52%, Google Form: 38%.
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