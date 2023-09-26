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  4. Бражко и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 8 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:34
128
0

Бражко и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 8 тура УПЛ

Награды получили полузащитник «Динамо» и тренер «Кривбасса»

26 сентября 2023, 15:33 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:34
128
0
Бражко и Вернидуб – лучшие игрок и тренер 8 тура УПЛ
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

На первом этапе выбора игрока и тренера тура УПЛ опросила спортивных журналистов, в том числе Sport.ua. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram, Facebook, Telegram) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Номинанты на звание лучшего игрока 8-го тура: Владимир Бражко («Динамо»), Олег Кожушко («Кривбасс»), Богдан Слюбык («Рух»), Эмиль Мустафаев («Полесье»).

Номинанты на звание лучшего тренера 8-го тура: Виталий Пономарев («Рух»), Роман Григорчук («Черноморец»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»).

По итогам голосования лучшими игроком и тренером 8-го тура стали Владимир Бражко и Юрий Вернидуб.

Владимир Бражко: Instagram: 48%, Telegram: 36%, Google Form: 29%.

Юрий Вернидуб: Instagram: 42%, Telegram: 52%, Google Form: 38%.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владимир Бражко
Источник УПЛ
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