Барселона заинтересована в трансфере игрока Тоттенхэма

Аргентинский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону» или «Реал Бетис», сообщает испанское издание Sport.es.

Сообщается, что Хави до сих пор является поклонником 27-летнего игрока и снова попытается его подписать. «Тоттенхэм» не будет держаться за своего резервиста, но хочет получить за него солидную денежную компенсацию – 15 миллионов евро.

В этом сезоне Джованни Ло Чельсо провел на поле всего 61 минуту во всех турнирах (в АПЛ – 16 минут). Последние 3 игры в чемпионате он пропустил из-за повреждений.