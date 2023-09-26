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Англия
26 сентября 2023, 15:57 |
149
0

Барселона заинтересована в трансфере игрока Тоттенхэма

Также на Джовани Ло Чельсо претендует «Бетис»

26 сентября 2023, 15:57 |
149
0
Барселона заинтересована в трансфере игрока Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Джовани Ло Чельсо

Аргентинский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону» или «Реал Бетис», сообщает испанское издание Sport.es.

Сообщается, что Хави до сих пор является поклонником 27-летнего игрока и снова попытается его подписать. «Тоттенхэм» не будет держаться за своего резервиста, но хочет получить за него солидную денежную компенсацию – 15 миллионов евро.

В этом сезоне Джованни Ло Чельсо провел на поле всего 61 минуту во всех турнирах (в АПЛ – 16 минут). Последние 3 игры в чемпионате он пропустил из-за повреждений.

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Джовани Ло Чельсо Бетис Барселона Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Sport.es
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