Показ матчей УПЛ. Клубы рассматривают два варианта
Пока все остается бесплатным
На встрече представителей клубов УПЛ предварительно достигнуто понимание того, как дальше двигаться с ситуацией показа матчей чемпионата Украины. От нынешнего формата ни у кого восторга нет.
Перед следующим сезоном УПЛ хочет отдать все права одному каналу, чтобы все было централизованно.
Однако далее рассматриваются два варианта. Если война к тому времени завершится, то постепенно для зрителей трансляции матчей будут переводить на платную основу. Если война будет продолжаться, то показ останется бесплатным до завершения войны.
Судя по всему, в нынешнем сезоне изменений в показе не будет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый французский наставник желает тренировать главную команду своей страны
Тренер питерского зенита получил от УАФ запрет на деятельность в футболе