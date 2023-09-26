Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 15:11 |
869
0

Показ матчей УПЛ. Клубы рассматривают два варианта

Пока все остается бесплатным

26 сентября 2023, 15:11 |
869
0
Показ матчей УПЛ. Клубы рассматривают два варианта
ФК Шахтер

На встрече представителей клубов УПЛ предварительно достигнуто понимание того, как дальше двигаться с ситуацией показа матчей чемпионата Украины. От нынешнего формата ни у кого восторга нет.

Перед следующим сезоном УПЛ хочет отдать все права одному каналу, чтобы все было централизованно.

Однако далее рассматриваются два варианта. Если война к тому времени завершится, то постепенно для зрителей трансляции матчей будут переводить на платную основу. Если война будет продолжаться, то показ останется бесплатным до завершения войны.

Судя по всему, в нынешнем сезоне изменений в показе не будет.

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телепул чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
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