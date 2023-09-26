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Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 15:13 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:17
264
0

Верес лишился Дахновского и Близниченко на ближайшие матчи

У команды из Ровно кадровые проблемы

26 сентября 2023, 15:13 | Обновлено 26 сентября 2023, 15:17
264
0
Верес лишился Дахновского и Близниченко на ближайшие матчи
НК Верес. Виталий Дахновский

26 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу «Верес» будет принимать «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, сегодня ровенчанам не смогут помочь травмированные полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко.

У Дахновского более серьезная травма ключицы и в лучшем случае он вернется в строй только после октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной очередными матчами национальной сборной Украины в отборе на Евро-2024. А вот Близниченко может еще успеть сыграть поединок 10-го тура с «Днепром-1», который состоится 7 октября.

Пока что «Верес» занимает 14 место в таблице УПЛ, имея пять очков.

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Верес Ровно Виталий Дахновский Андрей Близниченко Кубок Украины по футболу травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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