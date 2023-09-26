Верес лишился Дахновского и Близниченко на ближайшие матчи
У команды из Ровно кадровые проблемы
26 сентября в поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу «Верес» будет принимать «Шахтер».
Как стало известно Sport.ua, сегодня ровенчанам не смогут помочь травмированные полузащитники Виталий Дахновский и Андрей Близниченко.
У Дахновского более серьезная травма ключицы и в лучшем случае он вернется в строй только после октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной очередными матчами национальной сборной Украины в отборе на Евро-2024. А вот Близниченко может еще успеть сыграть поединок 10-го тура с «Днепром-1», который состоится 7 октября.
Пока что «Верес» занимает 14 место в таблице УПЛ, имея пять очков.
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