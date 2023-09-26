Ювентусу выдвинуто подозрение из-за сомнительных соглашений с агентами
Итальянский клуб подозревается в финансовых махинациях
Самый титулованный футбольный клуб Италии «Ювентус» подозревается в финансовых махинациях, затрагивающих агентов футболистов.
Секретариат Агентской комиссии Италии начал проверку «Ювентуса» после того, как обнаружили серии финансовых операций, в которых некоторым агентам, не участвовавшим в трансферах футболистов, все равно выплачивали комиссию.
Сегодня, 26 сентября, агенты, на которых упало подозрение, должны предоставить сведения и доказательства о своей невиновности.
Как ранее сообщалось, 30-летний игрок «Ювентуса» Поль Погба получил временную дисквалификацию из-за положительного теста на тестостерон. Французу грозит до 4 лет полноценной дисквалификации.
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