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  4. Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»
Германия
26 сентября 2023, 14:01 |
112
0

Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»

Звездный игрок «Баварии» назвал футболистов на которых равнялся в детстве

26 сентября 2023, 14:01 |
112
0
Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

20-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кто является его футбольными кумирами.

«Моими кумирами в детстве всегда были Лионель Месси и Неймар. Их игра всегда завораживала и развлекала меня, когда я за ними наблюдал. Мне всегда нравилась их манера дриблинга. Развлечение это то, что я хочу от своей игры, мне приятно когда я развлекаю своих болельщиков», – сказал Мусиала.

В прошлом сезоне Мусиала сыграл в 33 матчах за «Баварию» в чемпионате и записал на свой счет 12 голов и 10 результативных передач.

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Лионель Месси Неймар чемпионат Германии по футболу Бавария Бундеслига Джамал Мусиала
Источник OneFootball
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