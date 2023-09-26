Джамал МУСИАЛА: «Месси и Неймар являются моими кумирами детства»

20-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, кто является его футбольными кумирами.

«Моими кумирами в детстве всегда были Лионель Месси и Неймар. Их игра всегда завораживала и развлекала меня, когда я за ними наблюдал. Мне всегда нравилась их манера дриблинга. Развлечение это то, что я хочу от своей игры, мне приятно когда я развлекаю своих болельщиков», – сказал Мусиала.

В прошлом сезоне Мусиала сыграл в 33 матчах за «Баварию» в чемпионате и записал на свой счет 12 голов и 10 результативных передач.