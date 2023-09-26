СИДОРЧУК: «Ситуации бывают на поле такие, что без карточек невозможно»

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук вспомнил момент, когда впервые в карьере получил удаление.

«Не считал, сколько имею карточек, но ситуации на поле бывают такие, что без них невозможно. Это футбол. Иногда эмоции преобладают и случаются нарушения и справедливое наказание за них. Иногда согласиться с решением арбитра сложно, будем честны, бывает.

Сейчас все воспринимаю через призму опыта и анализа. Не нужно огорчаться или кричать о несправедливости, а делать выводы», – рассказал Сидорчук в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что 5 сентября стало известно про переход Сергея Сидорчука в «Вестерло».