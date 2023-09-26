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  4. СИДОРЧУК: «Ситуации бывают на поле такие, что без карточек невозможно»
Бельгия
26 сентября 2023, 13:04 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:07
310
0

СИДОРЧУК: «Ситуации бывают на поле такие, что без карточек невозможно»

Украинский полузащитник рассказал свое отношение к карточкам в футболе

26 сентября 2023, 13:04 | Обновлено 26 сентября 2023, 13:07
310
0
СИДОРЧУК: «Ситуации бывают на поле такие, что без карточек невозможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук вспомнил момент, когда впервые в карьере получил удаление.

«Не считал, сколько имею карточек, но ситуации на поле бывают такие, что без них невозможно. Это футбол. Иногда эмоции преобладают и случаются нарушения и справедливое наказание за них. Иногда согласиться с решением арбитра сложно, будем честны, бывает.

Сейчас все воспринимаю через призму опыта и анализа. Не нужно огорчаться или кричать о несправедливости, а делать выводы», – рассказал Сидорчук в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что 5 сентября стало известно про переход Сергея Сидорчука в «Вестерло».

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Источник Instagram
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