Арсенал готов подписать нападающего, который не играл пол года

Лондонский «Арсенал» готов подписать центрального нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни в январе, сообщает британское издание Mirror.

Микель Артета хочет усилить атакующую линию своей команды физически мощным форвардом, способным забивать много голов. Напомним, в прошлом сезоне АПЛ 27-летний Айван Тоуни забил 20 голов, после чего в мае получил дисквалификацию за ставки на матчи своих команд.

Нападающий «Брентфорда» уже вернулся к тренировкам с командой, но играть он сможет только с января. Портал Transfermark оценивает стоимость Тоуни в 35 миллионов евро, в то время как Брентфорд будет просить за него 60 миллионов фунтов стерлингов.