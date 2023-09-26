Арсенал готов подписать нападающего, который не играл пол года
Айван Тоуни может перейти в команду Микеля Артеты
Лондонский «Арсенал» готов подписать центрального нападающего «Брентфорда» Айвана Тоуни в январе, сообщает британское издание Mirror.
Микель Артета хочет усилить атакующую линию своей команды физически мощным форвардом, способным забивать много голов. Напомним, в прошлом сезоне АПЛ 27-летний Айван Тоуни забил 20 голов, после чего в мае получил дисквалификацию за ставки на матчи своих команд.
Нападающий «Брентфорда» уже вернулся к тренировкам с командой, но играть он сможет только с января. Портал Transfermark оценивает стоимость Тоуни в 35 миллионов евро, в то время как Брентфорд будет просить за него 60 миллионов фунтов стерлингов.
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