Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции

51-летний французский тренер Зинедин Зидан может возобновить свою тренерскую карьеру.

Зидан хочет тренировать национальную сборную Франции. Экс-наставник «Реала» ожидает предложения от Федерации футбола Франции. Он всегда хотел руководить национальной сборной своей страны.

Сейчас идея Зидана состоит в том, чтобы подождать завершения Евро-2024, когда истечет контракт нынешнего тренера Дешама, и в зависимости от событий он примет решение о своем будущем.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.