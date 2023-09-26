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Франция
26 сентября 2023, 12:48 |
246
1

Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции

Именитый французский наставник желает тренировать главную команду своей страны

26 сентября 2023, 12:48 |
246
1
Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции
todofichajes.com. Зинедин Зидан

51-летний французский тренер Зинедин Зидан может возобновить свою тренерскую карьеру.

Зидан хочет тренировать национальную сборную Франции. Экс-наставник «Реала» ожидает предложения от Федерации футбола Франции. Он всегда хотел руководить национальной сборной своей страны.

Сейчас идея Зидана состоит в том, чтобы подождать завершения Евро-2024, когда истечет контракт нынешнего тренера Дешама, и в зависимости от событий он примет решение о своем будущем.

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

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Зинедин Зидан назначение тренера сборная Франции по футболу Евро-2024
Источник Todofichajes.com
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myroslavmail
мабуть тре бути ідіотом щоб звільнити Дешама
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