Зинедин Зидан хочет возглавить сборную Франции
Именитый французский наставник желает тренировать главную команду своей страны
51-летний французский тренер Зинедин Зидан может возобновить свою тренерскую карьеру.
Зидан хочет тренировать национальную сборную Франции. Экс-наставник «Реала» ожидает предложения от Федерации футбола Франции. Он всегда хотел руководить национальной сборной своей страны.
Сейчас идея Зидана состоит в том, чтобы подождать завершения Евро-2024, когда истечет контракт нынешнего тренера Дешама, и в зависимости от событий он примет решение о своем будущем.
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
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