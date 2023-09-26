Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ЯРМОЛЮК: «Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером»
Англия
26 сентября 2023, 11:55 |
579
0

Егор ЯРМОЛЮК: «Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером»

Полузащитник «Брентфорда» – о вариантах развития карьеры

26 сентября 2023, 11:55 |
579
0
Егор ЯРМОЛЮК: «Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что им ранее интересовались «Шахтер» и «Динамо».

- Большинство молодых талантов в Украине попадают в «Динамо» или «Шахтер». Насколько вы были близки к этому?
- Были такие переговоры и с «Динамо», и с «Шахтером», но у меня была цель поехать в Англию. Считаю, что это цель для каждого игрока в Украине и в мире.

- Как возник вариант с «Брентфордом» и почему решили принять предложение своего теперешнего клуба?
- Сначала я не верил своим глазам, когда попал сюда. Мне со всем очень помогли, клуб меня очень тепло принял. Мне предоставили работника клуба из Украины. Сейчас я очень рад, что оказался именно здесь, ведь я прогрессирую в этом клубе, – сказал Ярмолюк.

По теме:
Максим КАЗАКОВ: «Отчислили из Динамо, когда увидели, как я курил травку»
Воспитанник Динамо рассказал, как Суркис наказал его за драку
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Брентфорд Егор Ярмолюк Шахтер Донецк Динамо Киев
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент вратаря Карпат – о смене гражданства: «Он взял время на размышление»
Футбол | 26 сентября 2023, 08:46 0
Агент вратаря Карпат – о смене гражданства: «Он взял время на размышление»
Агент вратаря Карпат – о смене гражданства: «Он взял время на размышление»

Олег Авдыш – о планах Андрея Кожухаря

Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Футбол | 26 сентября 2023, 00:39 0
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии

После 6 туров команда из Лиссабона набрала 16 очков из 18 возможных

Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед
Футбол | 25.09.2023, 11:30
Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед
Стало известно, кто может заменить Андре Онану в Ман Юнайтед
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Футбол | 25.09.2023, 10:52
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
В Колумбии после матча убили президента футбольного клуба Тигрес
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Футбол | 25.09.2023, 19:41
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 39
Война
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 2
Футбол
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
25.09.2023, 14:12 20
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
24.09.2023, 10:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем