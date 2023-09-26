Егор ЯРМОЛЮК: «Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером»

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что им ранее интересовались «Шахтер» и «Динамо».

- Большинство молодых талантов в Украине попадают в «Динамо» или «Шахтер». Насколько вы были близки к этому?

- Были такие переговоры и с «Динамо», и с «Шахтером», но у меня была цель поехать в Англию. Считаю, что это цель для каждого игрока в Украине и в мире.

- Как возник вариант с «Брентфордом» и почему решили принять предложение своего теперешнего клуба?

- Сначала я не верил своим глазам, когда попал сюда. Мне со всем очень помогли, клуб меня очень тепло принял. Мне предоставили работника клуба из Украины. Сейчас я очень рад, что оказался именно здесь, ведь я прогрессирую в этом клубе, – сказал Ярмолюк.