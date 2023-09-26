Егор ЯРМОЛЮК: «Были переговоры и с Динамо, и с Шахтером»
Полузащитник «Брентфорда» – о вариантах развития карьеры
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк рассказал, что им ранее интересовались «Шахтер» и «Динамо».
- Большинство молодых талантов в Украине попадают в «Динамо» или «Шахтер». Насколько вы были близки к этому?
- Были такие переговоры и с «Динамо», и с «Шахтером», но у меня была цель поехать в Англию. Считаю, что это цель для каждого игрока в Украине и в мире.
- Как возник вариант с «Брентфордом» и почему решили принять предложение своего теперешнего клуба?
- Сначала я не верил своим глазам, когда попал сюда. Мне со всем очень помогли, клуб меня очень тепло принял. Мне предоставили работника клуба из Украины. Сейчас я очень рад, что оказался именно здесь, ведь я прогрессирую в этом клубе, – сказал Ярмолюк.
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