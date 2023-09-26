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  4. Максим КАЗАКОВ: «Отчислили из Динамо, когда увидели, как я курил травку»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 26 сентября 2023, 12:04
1297
1

Максим КАЗАКОВ: «Отчислили из Динамо, когда увидели, как я курил травку»

Бывший игрок «Динамо» рассказал, почему его выгнали из команды

26 сентября 2023, 11:58 | Обновлено 26 сентября 2023, 12:04
1297
1
Максим КАЗАКОВ: «Отчислили из Динамо, когда увидели, как я курил травку»
Максим Казаков

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Казаков рассказал, почему его выгнали из команды:

«Мы были с «Динамо» на турнире в Конотопе, и после игры тренеры нас с ребятами поймали в гостинице, как мы курили травку. Нас было человек восемь-десять, а отчислили из «Динамо» только меня и еще одного парня, Олега Бручинского.

Перед тем, как меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Алексеевич Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры «Динамо», будут ездить на все игры «Арсенала» и все такое. Мол, это временная ссылка. На практике, ничего такого не было.

Еще и Ищенко мне обещал найти команду. Я ждал месяц или полтора, но так и не дождался от него никакой информации. Зная о моей ситуации, мне позвонил тренер «Арсенала» Олег Викторович Волотек и пригласил в команду».

Сейчас 27-летний Максим Казаков играет за «Дружбу» во Второй лиге Украины.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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turist86
8-10 динамівців курили травку. Тобто пів-команди. Швидше за все, це був не перший раз. І це шмаркачі, які ще нічого не досягли. А потім Суркіс дивується, чому ніхто з дубля не підсилює основу?
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