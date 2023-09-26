Максим КАЗАКОВ: «Отчислили из Динамо, когда увидели, как я курил травку»

Бывший игрок киевского «Динамо» Максим Казаков рассказал, почему его выгнали из команды:

«Мы были с «Динамо» на турнире в Конотопе, и после игры тренеры нас с ребятами поймали в гостинице, как мы курили травку. Нас было человек восемь-десять, а отчислили из «Динамо» только меня и еще одного парня, Олега Бручинского.

Перед тем, как меня выгнали, помню тогдашний директор академии Александр Алексеевич Ищенко в телефонном разговоре говорил мне, что за мной будут продолжать следить тренеры «Динамо», будут ездить на все игры «Арсенала» и все такое. Мол, это временная ссылка. На практике, ничего такого не было.

Еще и Ищенко мне обещал найти команду. Я ждал месяц или полтора, но так и не дождался от него никакой информации. Зная о моей ситуации, мне позвонил тренер «Арсенала» Олег Викторович Волотек и пригласил в команду».

Сейчас 27-летний Максим Казаков играет за «Дружбу» во Второй лиге Украины.