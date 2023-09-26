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26 сентября 2023, 10:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября

Важные события во всех видах спорта

26 сентября 2023, 10:45 |
98
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Севилья – Альмерия

Favbet 1.72 – 4.63 – 5.09

21:45 Ипсвич Таун – Вулверхэмптон

Favbet 2.67 – 3.56 – 2.51

22:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Favbet 1.64 – 4.10 – 5.15

22:30 Мальорка – Барселона

Favbet 7.29 – 4.63 – 1.51

ТЕННИС

11:00 Дарья Касаткина – Марта Костюк

Favbet 1.51 – 2.58

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Источник Sport.ua
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