СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября

Во вторник, 26 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Севилья – Альмерия

1.72 – 4.63 – 5.09

21:45 Ипсвич Таун – Вулверхэмптон

2.67 – 3.56 – 2.51

22:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

1.64 – 4.10 – 5.15

22:30 Мальорка – Барселона

7.29 – 4.63 – 1.51

ТЕННИС

11:00 Дарья Касаткина – Марта Костюк

1.51 – 2.58