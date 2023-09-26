Другие новости26 сентября 2023, 10:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 сентября
Важные события во всех видах спорта
26 сентября 2023, 10:45 |
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Во вторник, 26 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Севилья – Альмерия
21:45 Ипсвич Таун – Вулверхэмптон
22:00 Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
22:30 Мальорка – Барселона
ТЕННИС
11:00 Дарья Касаткина – Марта Костюк
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