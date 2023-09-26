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Лига наций
26 сентября 2023, 10:20 |
680
0

Польша – Украина. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 сентября в 19:00 поединок 2-го тура женской Лиги наций по футболу

26 сентября 2023, 10:20 |
680
0
Польша – Украина. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сегодня, 26 сентября женская сборная Украины проведет матч 2-го тура – гостевой против Польши (начало – в 19:00 по киевскому времени). Принимать игру будет Городской стадион в Гдыне. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на польском канале TVP Sport.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние между сборными Украины и Польши станет уже 15-м в истории этих команд: восемь побед на стороне сине-желтых, трижды лучшими были полячки, дважды команды завершали матч без определения победителя, а последняя встреча закончилась серией послематчевых пенальти. Общая разница забитых и пропущенных мячей также в пользу сборной Украины – 33-21.

22 сентября матчем с Сербией наша команда стартовала на турнире, но, ведя в счете, уступила – 1:2.

Польша – Украина. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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